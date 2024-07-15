Агент Дивеева: «У Игоря стоит цель попасть в Европу, но это должен быть клуб высокого уровня»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился мнением о возможном переходе игрока в европейский чемпионат.

— В оптимальной ли форме Игорь? Надеюсь, да, — приводит слова Еремина «РБ Спорт». — Покажут первые игры чемпионата. В общем-то никаких причин для беспокойства я не вижу.

— Стоит ли у Игоря цель попасть в Европу?

— Не любыми путями, скажем так. Есть такое желание. Но это должен быть клуб высокого уровня. Например, играющий в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне 24-летний россиянин провел 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллиона евро.