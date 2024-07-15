Мелешин: «Хочется играть больше, я готов к этому»
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал «СЭ» о своих перспективах в московской команде.
«Поживем, увидим. Вопрос игры в основе решает тренер, а не я. Сам я делаю максимально все то, что от меня зависит, тренируюсь, выкладываюсь на поле. Хочется играть больше, и я готов к этому», — сказал Мелешин «СЭ».
Мелешин сыграл 25 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Остаток прошедшего сезона нападающий провел в аренде в минском «Динамо».
Александр Абустин
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