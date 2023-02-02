Агент Дасы заявил, что в Израиле с большим уважением относятся к русской нации

Агент израильского защитника московского «Динамо» Эли Дасы Боаз Горен рассказал о критике его клиента на родине из-за выступления в России.

«Если честно, я не думаю, что критика была такой уж и плохой. Это был один маленький сайт и лишь немногие отдельные журналисты, которые пытались сделать из мухи слона. Конечно, у его жены нет телохранителя, ха-ха. В целом, Россию критикуют во всем западном мире, но в Израиле это не так сильно выражено и мы с большим уважением относимся к русской нации!», — приводит слова Горена Sport24.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Ранее Даса заявил, что после его перехода было много завистников.