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Источник: защитник «Динамо» является самым высокооплачиваемым футболистом Израиля

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Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса прокомментировал свой контракт с московским клубом.

По данным газеты «Едиот Ахронот», трехлетний контракт 30-летнего игрока с «Динамо» превратил его в самого высокооплачиваемого израильского футболиста. За 3 года Даса заработает 15 миллионов шекелей — по нынешнему курсу это 4 миллиона евро, или один миллион 335 тысяч евро в сезон.

«А какая причина у меня сожалеть о переходе? Изначально я был совершенно уверен в правильности перехода в Динамо. Просто среди людей много завистников. Если бы я подписал контракт на 100 тысяч евро — никого бы это не беспокоило. У нас в стране (Израиле) людям мешает, если кто-либо преуспевает материально. И вообще — я не обязан никому давать отчет по своим решениям», — заявил Даса изданию «Едиот Ахронот».

В текущем сезоне защитник сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах и отадл одну голевую передачу.

(Эли Швидлер)

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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