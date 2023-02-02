Игнатьев рассказал, почему молодые российские специалисты не всегда могут найти работу в клубах

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, почему молодые российские специалисты не всегда могут найти работу в клубах.

«РФС прилагает усилия для того, чтобы тренеры учились, повышали свой образовательный уровень, но не занимается их трудоустройством. Сейчас, я посчитал, у нас с лицензией PRO примерно 30 тренеров, которые не могут найти себе применения. Может, их звали на работу в школы «Спартака» или «Динамо», а они по каким-то причинам не захотели, я не знаю. Раньше все тренеры работали в школах — заслуженные, разные. Бесков там работал. Сейчас времена изменились. Государство не заботится о тренерах, они сами ищут себе работу. Вот Хохлов пошел к Бердыеву в «Сочи», Тетрадзе в Грузию уехал. А Кобелев сколько времени без работы! Когда я в советское время заканчивал Высшую школу тренеров, уже точно знал, что буду работать. Мне государство платило стипендию за то, что я два года ходил учиться. При этом меня в обязательном порядке должны были трудоустроить, потому что я «номенклатурный» человек. Сейчас те, кто хотят стать тренерами, сами платят за обучение», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Он также отметил, что обучение ограничено по времени.

«Они четыре-пять модулей проходят за сессию, каждая по три дня — что за это время можно освоить? Когда-то лекции учащимся читали олимпийские чемпионы, знаменитые наставники. Тренер — главная фигура в футболе? Конечно. Остальные в клубе — это подворье, обслуживающий персонал. Тренер — как правило, человек амбициозный. Такой, как Семин, придет в клуб и скажет: мне надо от вас то-то и то-то. Кому это понравится? Нравятся те, кто ползает на коленках, кем можно управлять. А если у тебя такой тренер, чего можно добиться?» — добавил Игнатьев.