Источник: «Спорт Ресифи» договорился с «Зенитом» об аренде Ду Кейроса

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Спорт Ресифи» на правах аренды, сообщает Globo.

По информации источника, в четверг клубы согласовали условия трансфера. В ближайшее время 25-летний полузащитник вылетит в Бразилию для подписания контракта с командой из Ресифи.

Ду Кейрос является игроком «Зенита» с 2023 года. В прошлом году он играл в аренде в «Гремио», за который провел 28 матчей и сделал 1 голевой пас. В «Зените» на счету бразильца 16 игр и 1 гол.