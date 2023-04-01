Агент Богосаваца: «Интерес ЦСКА? Пока рано говорить о чем-то конкретном»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к сербскому футболисту.

«Интерес ЦСКА? Сейчас многие клубы следят за ним, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Никаких предложений не поступало. Это все, что я могу сказать на данный момент», — приводит Sport24 слова представителя игрока.

26-летний Богосавац выступает за грозненскую команду с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах РПЛ, отметившись четырьмя голевыми передачами.