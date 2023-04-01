«Локомотив» предложит Дзюбе долгосрочный контракт

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» в ближайшее время предложит форварду Артему Дзюбе долгосрочный контракт.

34-летний россиянин присоединился к московской команде зимой 2023 года в качестве свободного агента. В 3 матчах за «Локомотив» Дзюба забил 6 голов и сделал результативную передачу, в том числе оформил дубль в матче с «Нижним Новгородом».