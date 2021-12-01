Ловрен: «Холод не может меня остановить, потому что я люблю футбол»
16:52
Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал фотографию с тренировки в своем Instagram. Хорват рассказал о занятиях в условиях снегопада.
«Холод не может меня остановить, потому что я люблю эту игру. Но насчет Азмуна не уверен», — написал Ловрен.
«Зенит» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ. В 17-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
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