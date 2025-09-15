Metaratings: «Барселона» следит за Батраковым, связей с «Локомотивом» не было

Спортивное руководство «Барселоны» следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает Metaratings.

20-летний россиянин входит в шорт-лист каталонцев. Сине-гранатовые высоко оценивают потенциал игрока. Отмечается, что официальных контактов между клубами не было.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек забил 10 мячей и сделал 2 голевых паса в 11 играх.