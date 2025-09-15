Metaratings: «Барселона» следит за Батраковым, связей с «Локомотивом» не было
Спортивное руководство «Барселоны» следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает Metaratings.
20-летний россиянин входит в шорт-лист каталонцев. Сине-гранатовые высоко оценивают потенциал игрока. Отмечается, что официальных контактов между клубами не было.
Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
В этом сезоне хавбек забил 10 мячей и сделал 2 голевых паса в 11 играх.
Источник: Metaratings.ru
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|14:00
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|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
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|20:45
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Спартак
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