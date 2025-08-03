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Агент Барбоза сравнил уровень игры Жедсона из «Спартака» и Жерсона из «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

Агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит» не должен кусать локти из-за того, что полузащитник Жедсон перешел в «Спартак».

По его мнению, Питер тоже подписал очень сильного хавбека — Жерсона.

— «Зенит», который тоже какое-то время назад претендовал на Жедсона, теперь не будет кусать локти?

— Но ведь питерцы тоже осуществили статусный трансфер на вход. Усилились отличным полузащитником — Жерсоном. Так что свою задачу «Зенит» тоже выполнил. Жерсона я тоже считаю топовым игроком.

— Можете сравнить по уровню игры Жедсона и Жерсона?

— Думаю, ответ на ваш вопрос мы получим по ходу или итогам нынешнего сезона. Пусть болельщики получат удовольствие от игры этих мастеров и сами решат, кто сильнее. Тем более скоро нас ждет матч «Спартак» — «Зенит». Как заметил выше, оба футболиста способны стать ключевыми фигурами во всей лиге. Но Жерсона я все-таки поставлю чуть выше.

— Почему?

— Он сейчас выступает за сборную Бразилии. Даже думаю, что в ближайшем будущем может стать одним из ключевых футболистов своей национальной команды. У Жедсона в активе две игры за сборную Португалии, но это было уже достаточно давно (в последний раз Жедсон сыграл за сборную Португалии в октябре 2018 года, выйдя на замену в игре с Шотландией. — Прим. «СЭ»).

Именно поэтому пока Жерсон выглядит для меня чуть более предпочтительным вариантом. Но опять же: все покажут только игры этих полузащитников за свои клубы.

Португальский агент Паулу Барбоза о&nbsp;переходах Жедсона Фернандеша в &laquo;Спартак&raquo; и&nbsp;Жерсона в &laquo;Зенит&raquo;.«Жедсон — топовый игрок, точно усилит «Спартак». Но Жерсона из «Зенита» ставлю повыше». Мнение агента Барбозы

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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