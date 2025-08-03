Агент Барбоза сравнил уровень игры Жедсона из «Спартака» и Жерсона из «Зенита»

Агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит» не должен кусать локти из-за того, что полузащитник Жедсон перешел в «Спартак».

По его мнению, Питер тоже подписал очень сильного хавбека — Жерсона.

— «Зенит», который тоже какое-то время назад претендовал на Жедсона, теперь не будет кусать локти?

— Но ведь питерцы тоже осуществили статусный трансфер на вход. Усилились отличным полузащитником — Жерсоном. Так что свою задачу «Зенит» тоже выполнил. Жерсона я тоже считаю топовым игроком.

— Можете сравнить по уровню игры Жедсона и Жерсона?

— Думаю, ответ на ваш вопрос мы получим по ходу или итогам нынешнего сезона. Пусть болельщики получат удовольствие от игры этих мастеров и сами решат, кто сильнее. Тем более скоро нас ждет матч «Спартак» — «Зенит». Как заметил выше, оба футболиста способны стать ключевыми фигурами во всей лиге. Но Жерсона я все-таки поставлю чуть выше.

— Почему?

— Он сейчас выступает за сборную Бразилии. Даже думаю, что в ближайшем будущем может стать одним из ключевых футболистов своей национальной команды. У Жедсона в активе две игры за сборную Португалии, но это было уже достаточно давно (в последний раз Жедсон сыграл за сборную Португалии в октябре 2018 года, выйдя на замену в игре с Шотландией. — Прим. «СЭ»).

Именно поэтому пока Жерсон выглядит для меня чуть более предпочтительным вариантом. Но опять же: все покажут только игры этих полузащитников за свои клубы.