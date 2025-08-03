«Балтика» — «Оренбург»: трансляция матча РПЛ начнется в 15.45 мск

«Балтика» и «Оренбург» сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 15.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.45 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 15:45. Ростех Арена (Калининград)

Во втором туре калининградский клуб разгромил «Спартак» со счетом 3:0, команда из Оренбурга сыграла в безголевую ничью с ЦСКА — 0:0.

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