Ягудин удивлен побегом новичка «Спартака» Жедсона из аэропорта после прилета в Москву: «Почему?»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» отреагировал на историю с побегом новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша из аэропорта после прилета в Москву.
— Во время общения с журналистами вы упомянули про новичка «Спартака» Жедсона, который убегал от журналистов в аэропорту. Что вы думаете про это?
— Надо понять, чья это была прихоть или затея. Может, он и сам не хотел. Может, он очень устал. Но если это прихоть «Спартака», то для меня это крайне удивительно. Это звезда, основа команды, самый дорогой игрок...И что теперь? Почему? Одни вопросы, а ответов нет. Если это сам игрок (решил — прим. «СЭ»), то ты приди и скажи СМИ, что устал, нет желания просто. Для меня это непонятно.
«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба. В «Бешикташе» заявили, что красно-белые заплатили 20,7 миллиона евро за футболиста, также в сделке предусмотрены потенциальные бонусные выплаты, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.
Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0