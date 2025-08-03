Ягудин удивлен побегом новичка «Спартака» Жедсона из аэропорта после прилета в Москву: «Почему?»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» отреагировал на историю с побегом новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша из аэропорта после прилета в Москву.

— Во время общения с журналистами вы упомянули про новичка «Спартака» Жедсона, который убегал от журналистов в аэропорту. Что вы думаете про это?

— Надо понять, чья это была прихоть или затея. Может, он и сам не хотел. Может, он очень устал. Но если это прихоть «Спартака», то для меня это крайне удивительно. Это звезда, основа команды, самый дорогой игрок...И что теперь? Почему? Одни вопросы, а ответов нет. Если это сам игрок (решил — прим. «СЭ»), то ты приди и скажи СМИ, что устал, нет желания просто. Для меня это непонятно.

«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба. В «Бешикташе» заявили, что красно-белые заплатили 20,7 миллиона евро за футболиста, также в сделке предусмотрены потенциальные бонусные выплаты, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.

Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.