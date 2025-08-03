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Ягудин удивлен побегом новичка «Спартака» Жедсона из аэропорта после прилета в Москву: «Почему?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» отреагировал на историю с побегом новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша из аэропорта после прилета в Москву.

— Во время общения с журналистами вы упомянули про новичка «Спартака» Жедсона, который убегал от журналистов в аэропорту. Что вы думаете про это?

— Надо понять, чья это была прихоть или затея. Может, он и сам не хотел. Может, он очень устал. Но если это прихоть «Спартака», то для меня это крайне удивительно. Это звезда, основа команды, самый дорогой игрок...И что теперь? Почему? Одни вопросы, а ответов нет. Если это сам игрок (решил — прим. «СЭ»), то ты приди и скажи СМИ, что устал, нет желания просто. Для меня это непонятно.

«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба. В «Бешикташе» заявили, что красно-белые заплатили 20,7 миллиона евро за футболиста, также в сделке предусмотрены потенциальные бонусные выплаты, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.

Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.

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Алексей Ягудин
Жедсон Фернандеш
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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