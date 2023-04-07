Агент Барбоза допустил, что Пиняевым интересуются в Европе: «Такие таланты востребованы на рынке»

Португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном интересе к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву со стороны европейских клубов.

«Пиняев — очень молодой и перспективный игрок. Но, на мой взгляд, он еще должен пока играть в России и набирать опыт. Возможно, он уже сейчас на карандаше у европейских клубов. Обычно такие таланты востребованы на европейском рынке. Целесообразно ли будет ему уезжать так рано — другой вопрос», — сказал Барбоза «СЭ».

В зимнее трансферное окно 18-летний полузащитник перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив». С того момента он провел за железнодорожников 7 игр, отметившись одним голом. В марте Пиняев забил дебютный мяч в составе сборной России в товарищеском матче против Ирака (2:0).