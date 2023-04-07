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Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«В дерби «Спартака» и «Динамо» будет много борьбы, а результат непредсказуем. Кто первым реализует момент, подловит соперника на ошибке — у того и будет преимущество. Вылет «Динамо» из Кубка не сыграет никакой психологической роли. Дерби настолько принципиально, что все забывается. Все вылеты, места в таблицах забываются — особняком стоит дерби. Помню это со школы «Динамо» — игра со «Спартаком» всегда имела особое значение. Конечно, «Спартак» захочет реванша после поражения в первом круге. Трудно сказать, у кого больше шансов. Проблем хватает и у тех и у других. Настрой будет боевой. Выиграет тот, чье желание будет сильнее, кому больше повезет», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5059731-sergej-silkin-so-shkoly-dinamo-pomnyu-igra-so-spartakom-vsegda-imela-osoboe-znachenie.html
Сергей Силкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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