Червиченко считает, что «Спартак» пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Динамо», который состоится в субботу, а также прокомментировал судейскую тему.

«От «Спартака» в матче с «Динамо» вообще ничего не жду. Сейчас «Динамо» выглядит предпочтительнее. Главная проблема «Спартака» — отсутствие Джикии и центра обороны. Уход Жиго уже сказался, оборона сильно ослабла. А без Джикии совсем беда. У «Динамо» же очень неплохая атака. Есть кому забивать. И, скорее всего, они это сделают. Стали ли «Спартак» лучше судить после последних встреч руководства? Понимаете, клуб истерит на этой теме. И пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству. Мне эта тактика не нравится. Потому что ей могут начать пользоваться все. Сегодня одни истерят, завтра другие. «Ростов» же спокойно себя ведет. Хотя вчера Безбородов не поставил стопроцентный пенальти. Но у нас принимаются только истерики «Спартака». Остальные остаются без реакции. Я не знаю, на чем «Спартак» сейчас концентрируется. После большого перерыва они собирались завоевывать чемпионство. Догонять и перегонять «Зенит». Через 3-4 тура сказки рушатся, и начинается концентрация на другой теме. Последние их выступления говорят, что не только в чемпионате, но и в Кубке им ничего не светит. Разве что какая-то случайность, и что-то проскочит», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.