Люк Уилкшир: «Если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом»

Тренер сборной Австралии U20 Люк Уилкшир заявил, что готов все бросить ради «Динамо».

«Если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом. Вообще никаких сомнений, для меня это мечта. Но я не верю, что это возможно на данном этапе. Хотя в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет завтра, все меняется очень быстро. Но пока я занимаю должность ассистента в сборной Австралии U20», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Люк Уилшир дважды выступал в составе «Динамо». В первый приход в клубе он играл с 2008 по 2014 год, во второй — с 2016-го по 2017-й.