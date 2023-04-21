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Люк Уилкшир: «Если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом»

Уилкшир заявил, что готов все бросить ради «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной Австралии U20 Люк Уилкшир заявил, что готов все бросить ради «Динамо».

«Если придет предложение из «Динамо», я рвану в Россию бегом. Вообще никаких сомнений, для меня это мечта. Но я не верю, что это возможно на данном этапе. Хотя в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет завтра, все меняется очень быстро. Но пока я занимаю должность ассистента в сборной Австралии U20», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Люк Уилшир дважды выступал в составе «Динамо». В первый приход в клубе он играл с 2008 по 2014 год, во второй — с 2016-го по 2017-й.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-esli-pridet-predlozhenie-iz-dinamo-ya-rvanu-v-rossiyu-begom/
Люк Уилкшир
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

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