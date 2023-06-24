Агент Бальде считает, что нападающий останется в России: «Ему нравится быть в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем игрока в России.

«Я слежу за ситуацией, которая происходит в России. Но я не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в «Спартаке», — сказал Пасторелло «СЭ».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.