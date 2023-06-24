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Пономарев: «ЦСКА следует продать Зайнутдинова, он исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о том, что полузащитник армейцев Бахтиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Зайнутдинов сейчас исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом, на какой бы позиции он не выходил. Одно дело, когда футболист так играет на неудобной для себя позиции, но когда он играет так везде... Я считаю, что ЦСКА следует его продать, это было бы правильно. Его хочет купить «Бешикташ»? Пусть туда и переходит, если стороны смогут договориться. А ЦСКА следует поискать качественную замену Бахтиеру», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел 21 матч за ЦСКА в РПЛ, отметился 1 голом и 3 результативными передачами. Контракт 25-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-nuzhno-prodat-zajnutdinova-on-ploho-vy-polnyaet-svoi-obyazannosti-na-pole/
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

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