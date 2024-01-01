Агент Арбузова подтвердил скорый переход полузащитника ЦСКА в «Балтику»

Агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, Алексей Сафонов, рассказал «СЭ» о ситуации с трансфером футболиста в «Балтику».

«Я думаю, что он пройдет УМО и станет игроком «Балтики». Это единственное, что ему осталось сделать», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее о возможном переходе Арбузова в «Балтику» сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

19-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 4 матча, отметившись одним голом.