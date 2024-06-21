Станкович познакомился с футболистами «Спартака» на базе в Тарасовке

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович познакомился с командой на базе в Тарасовке и представил игрокам своих помощников, сообщается на официальном сайте красно-белых.

В штаб серба вошли ассистенты Ненад Сакич и Вадим Романов, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Кроме того, работу продолжат тренер по физподготовке Александр Зайченко, тренер вратарей Александр Мельников и аналитик Даниил Баженов.

Вечером красно-белые проведут первую тренировку под руководством Станковича. В субботу к команде присоединятся все игроки, вызывавшиеся в сборные, за исключением серба Срджана Бабича и коста-риканца Манфреда Угальде, которые выступают на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.

«Спартак» вышел из отпуска 18 июня. Подготовку к новому сезону РПЛ команда проведет в Тушине и Тарасовке.