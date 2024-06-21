Станкович познакомился с футболистами «Спартака» на базе в Тарасовке
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович познакомился с командой на базе в Тарасовке и представил игрокам своих помощников, сообщается на официальном сайте красно-белых.
В штаб серба вошли ассистенты Ненад Сакич и Вадим Романов, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.
Кроме того, работу продолжат тренер по физподготовке Александр Зайченко, тренер вратарей Александр Мельников и аналитик Даниил Баженов.
Вечером красно-белые проведут первую тренировку под руководством Станковича. В субботу к команде присоединятся все игроки, вызывавшиеся в сборные, за исключением серба Срджана Бабича и коста-риканца Манфреда Угальде, которые выступают на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.
«Спартак» вышел из отпуска 18 июня. Подготовку к новому сезону РПЛ команда проведет в Тушине и Тарасовке.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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