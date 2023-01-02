Агент Алонсо заявил, что футболист присоединится к «Краснодару» в Дубае 10 января
Диего Серрати, представляющий интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал, когда футболист вернется в Россию.
«Хуниор присоединится к команде уже в Дубае, 10 января. Он отлично себя чувствует и готов ко сборам», — цитирует агента Sport24.
Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, однако 29-летний защитник не провел ни одного матча за российскую команду. В марте он вернулся в «Атлетико Минейро». Его соглашение с бразильским клубом истекло 31 декабря.
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
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|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|5
|4
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|
6
|Ахмат
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|26
|
7
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|1
|8
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|
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|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
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|
10
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|17
|6
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|
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|5
|5
|7
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|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
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|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
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|1
|2
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