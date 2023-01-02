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Агент Алонсо заявил, что футболист присоединится к «Краснодару» в Дубае 10 января

Алина Савинова
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Диего Серрати, представляющий интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал, когда футболист вернется в Россию.

«Хуниор присоединится к команде уже в Дубае, 10 января. Он отлично себя чувствует и готов ко сборам», — цитирует агента Sport24.

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, однако 29-летний защитник не провел ни одного матча за российскую команду. В марте он вернулся в «Атлетико Минейро». Его соглашение с бразильским клубом истекло 31 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-02-agent-alonso-khunior-prisoyedinitsya-k-krasnodaru-uzhe-v-dubaye-10yanvarya
Хуниор Алонсо
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