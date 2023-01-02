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Сегодня, 18:24

Агент Щенникова рассказал, что футболист мечтает завершить карьеру в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, что футболист хочет завершить карьеру в московском клубе.

Действующий контракт Щенникова с армейцами истекает 30 июня 2023 года.

«Другие варианты для Щенникова не рассматриваются. От ЦСКА на данный момент не поступало предложение о продлении контракта. Напомню, что последний контракт, который был подписан в 2018 году, был заключен за день до истечения второго соглашения. Так что Георгий поедет на сборы вместе с командой, полноценно их проведет.

Георгий хотел бы остаться в ЦСКА? Я более скажу, он мечтает завершить карьеру в ЦСКА, а там уже как пойдет, все зависит от руководства ЦСКА, все в их руках и в ногах Георгия", — приводит слова Пушкина ТАСС.

31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В текущем сезоне защитник провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Большую часть сезона-2022/23 он восстанавливался от травмы.

Источник: ТАСС
Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
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