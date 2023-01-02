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Александр Мостовой: «Уверен, преследователи «Зенита» рады потере Ловрена»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Конечно, для «Зенита» — это потеря, потому что Ловрен был цементирующим защитником. В паре с Родригао они очень уверенно выглядели. Думаю, что на данный момент «Зенит», конечно, ослаблен. Уверен, преследователи «Зенита» рады потере игрока такого класса.

С другой стороны, вряд ли «Зенит» продает Ловрена и не думает о том, кем его заменить. Наверняка, петербуржцы купят какого-нибудь другого иностранца и у них с этим не должно возникнуть проблем. Здесь возникает вопрос, как-то уж слишком быстро все произошло. Совсем недавно следили за ним на чемпионате мира, а потом бам — и продали. Это лишний раз показывает нам ситуацию: «Любит-любит, а потом бах, хвостиком махнул и поехал». Я уже давно об этом говорил», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

2 января стало известно, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: «Спорт День за Днем»
Александр Мостовой
Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
3
5
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