Глушенков: «Дуран? Кевина Дюранта знаю, в НБА играет. Джона Джона проверим на искусственном поле в Оренбурге»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о новичках команды Джоне Джоне и Джоне Дуране.

— Как вам Джон Джон?

— Я не успел с ним потренироваться. Увидел его в товарищеском матче с «Динамо» — судить тяжело. Проверим его на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять градусов. Вот и будем говорить.

— Что знаете про Дурана?

— Кевина Дюранта знаю, в НБА играет, — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года.

«Зенит» арендовал Джона Дурана у «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно. Ранее 22-летний колумбиец также выступал за «Фенербахче», «Астон Виллу», «Чикаго Файр» и «Энвигадо».