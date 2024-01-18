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Агент Акбашева заявил, что полузащитник возвращается в «Факел» с амбициями помочь клубу

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника Романа Акбашева, заявил, что с «Ростовом» футболист расстался в хороших отношениях.

«Расстались по обоюдному согласию, в хороших отношениях», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Также он рассказал, с какими эмоциями полузащитник вернулся в «Факел».

«Эмоции положительные. Роман рад вернуться в хорошую команду, в которой он хорошо себя проявлял. К нему хорошее отношение от руководства, болельщиков. Роман возвращается с амбициями помочь клубу в решении поставленных задач», — добавил агент.

17 января «Ростов» объявил об уходе 32-летнего игрока. Акбашев перешел в ростовскую команду из «Факела» летом прошлого года. Со второй половины этого сезона полузащитник снова будет выступать за воронежский клуб.

В текущем сезоне Акбашев провел 12 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-akbasheva-roman-vozvrashhaetsya-v-fakel-s-ambitsiyami-pomoch-klubu-v-reshenii-zadach/
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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