Бувач — о продлении контракта с Лещуком: «Он понимает, что мало кто из клубов может сравниться с «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с голкипером Игорем Лещуком.

18 января «Динамо» объявило о продлении соглашения с 27-летним вратарем до 2028 года.

«Лещук на протяжении долгого времени тренировался и выступал на хорошем уровне. Мы хорошо знаем его сильные качества, а он, конечно, понимает, что мало кто из клубов может сравниться с «Динамо». Так что решение о продлении —ситуация win-win для всех», — приводит слова Бувача пресс-служба бело-голубых.

В текущем сезоне воспитанник «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.