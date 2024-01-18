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Сегодня, 19:14

Бувач — о продлении контракта с Лещуком: «Он понимает, что мало кто из клубов может сравниться с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с голкипером Игорем Лещуком.

18 января «Динамо» объявило о продлении соглашения с 27-летним вратарем до 2028 года.

«Лещук на протяжении долгого времени тренировался и выступал на хорошем уровне. Мы хорошо знаем его сильные качества, а он, конечно, понимает, что мало кто из клубов может сравниться с «Динамо». Так что решение о продлении —ситуация win-win для всех», — приводит слова Бувача пресс-служба бело-голубых.

В текущем сезоне воспитанник «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

Источник: ФК «Динамо»
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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