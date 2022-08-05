Агент Адеми заявил, что нападающий пока не намерен покидать «Химки»

Агент Константинос Киликидис заявил, что нападающий Кемаль Адеми пока не намерен покидать «Химки».

«Пока Кемаль не уходит из «Химок», — заявил Киликидис «РБ Спорт». — Конкретных предложений в данный момент у нас нет, но в Кемале заинтересованы различные клубы.

Европа или Россия? Оба варианты возможны».

В нынешнем сезоне Адеми провел один матч в составе «Химок». Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 1 миллион евро.