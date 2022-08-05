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Агент Адеми заявил, что нападающий пока не намерен покидать «Химки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Константинос Киликидис заявил, что нападающий Кемаль Адеми пока не намерен покидать «Химки».

«Пока Кемаль не уходит из «Химок», — заявил Киликидис «РБ Спорт». — Конкретных предложений в данный момент у нас нет, но в Кемале заинтересованы различные клубы.

Европа или Россия? Оба варианты возможны».

В нынешнем сезоне Адеми провел один матч в составе «Химок». Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 1 миллион евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ademi-poka-kemal-ne-uhodit-iz-himok-no-interes-k-nemu-est-v-rossii-i-evrope/
ФК Химки
Кемаль Адеми
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