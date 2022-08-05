Агент Мантуана заявил, что футболист не сыграет за «Зенит» в матче с «Ахматом»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что полузащитник Густаво Мантуан не примет участия в ближайшем матче «Зенита».

«В ближайшем матче Мантуан не сыграет, — цитирует Гарсию «РБ Спорт». — Но Густаво будет готов выйти на поле уже в следующем поединке».

3 августа Мантуан приступил к тренировкам в общей группе питерского клуба. Футболист присоединился к «Зениту» 19 июля, с тех пор он занимался по индивидуальной программе. Игрок восстанавливается после повреждения колена, полученного в предыдущей команде.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится 6 августа. Начало — в 20:00 (мск).