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Агент Мантуана заявил, что футболист не сыграет за «Зенит» в матче с «Ахматом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что полузащитник Густаво Мантуан не примет участия в ближайшем матче «Зенита».

«В ближайшем матче Мантуан не сыграет, — цитирует Гарсию «РБ Спорт». — Но Густаво будет готов выйти на поле уже в следующем поединке».

3 августа Мантуан приступил к тренировкам в общей группе питерского клуба. Футболист присоединился к «Зениту» 19 июля, с тех пор он занимался по индивидуальной программе. Игрок восстанавливается после повреждения колена, полученного в предыдущей команде.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится 6 августа. Начало — в 20:00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mantuana-gustavo-ne-sy-graet-s-ahmatom/
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ФК Ахмат
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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