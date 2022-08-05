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Агент Барбоза назвал возможный переход Ренана в «Зенит» вложением на будущее

Алексей Еремин
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Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в «Зенит». Ранее сообщалось, что питерский клуб заинтересован в подписании бразильского игрока.

«Вероятнее всего, это вложение на будущее. Тем более в «Зените» есть качественные бразильцы, которые помогут ему адаптироваться. Этот процесс очень важен, я бы даже сказал, решающий. И, конечно, это разумный шаг. Бразилия — очень богатый рынок, который позволяет вложить на будущее», — приводит слова Барбозы «Спорта День за Днем».

18-летний защитник также входит в сферу трансферных интересов дортмундской «Боруссии» и «Вулверхэмптона».

При этом клуб из Сан-Паулу владеет лишь 55 процентами экономических прав на Ренана.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах за «тимау» и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barboza-pokupka-zenitom-renana-eto-vlozhenie-na-budushchee
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Паулу Барбоза
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