Africafoot: махачкалинское «Динамо» может подписать хавбека тунисского «Татавина» Кейта

Полузащитник тунисского «Татавина» Нумори Кейта близок к переходу в махачкалинское «Динамо», сообщает Africafoot.

По информации источника, в ближайшее время 20-летний малиец пройдет медосмотр и присоединится к махачкалинцам на тренировках.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах в чемпионате Туниса. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.