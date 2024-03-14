В совете директоров «Спартака» отказались комментировать задержание Промеса

Член совета директоров «Спартака» Павел Жданов отказался комментировать «СЭ» новые обстоятельства задержания в Дубае полузащитника команды Квинси Промеса.

Корреспондент «СЭ» дозвонился до Павла Жданова после появления новостей об аресте Квинси Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов на экстрадицию, однако функционер отказался от комментария, сославшись на позднее время.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.