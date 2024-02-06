Адвокат Жорин считает, что Промес заплатит серьезную сумму в качестве компенсации: «Измеряемая сотнями тысяч евро»

Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» объяснил, какую сумму может заплатить полузащитник «Спартака» Квинси Промес в качестве компенсации двоюродному брату.

«Компенсация — это не наказание. Помимо наказания по уголовному делу, которое после разных апелляций и кассаций вступит в силу, есть обязанность возместить вред здоровью. Компенсация состоит из двух частей: расходы на лечение и возмещение морального вреда. Компенсация морального вреда — это некая сумма, которая должна компенсировать нравственные и моральные страдания. Человек, получая деньги, должен перестать переживать. Однозначно это серьезные суммы, измеряемые сотнями тысяч евро. И это правильно, вред здоровью должен наказываться более жестко, поэтому и компенсации должны быть значимыми. В данном случае учитывается и материальное положение обвиняемого», — сказал Жорин «СЭ».

19 июня 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.