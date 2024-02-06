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Адвокат Жорин считает, что Промес заплатит серьезную сумму в качестве компенсации: «Измеряемая сотнями тысяч евро»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» объяснил, какую сумму может заплатить полузащитник «Спартака» Квинси Промес в качестве компенсации двоюродному брату.

«Компенсация — это не наказание. Помимо наказания по уголовному делу, которое после разных апелляций и кассаций вступит в силу, есть обязанность возместить вред здоровью. Компенсация состоит из двух частей: расходы на лечение и возмещение морального вреда. Компенсация морального вреда — это некая сумма, которая должна компенсировать нравственные и моральные страдания. Человек, получая деньги, должен перестать переживать. Однозначно это серьезные суммы, измеряемые сотнями тысяч евро. И это правильно, вред здоровью должен наказываться более жестко, поэтому и компенсации должны быть значимыми. В данном случае учитывается и материальное положение обвиняемого», — сказал Жорин «СЭ».

Квинси Промес. Промес по решению суда должен выплатить компенсацию двоюродному брату, получившему ножевое ранение

19 июня 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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