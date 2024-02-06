Балахнин оценил перспективы «Ростова» в этом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах клуба в РПЛ в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне никаких перспектив и ожиданий. Команда вряд ли повторит достижение прошлого сезона, когда закончили на четвертой позиции. Хочется, чтобы команда обрела себя, чтобы показывала силу, что могут подняться выше», — цитирует игрока Legalbet.

«Ростов» после 18 туров с 21 очком занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.