Адвокат заявил, что после обвинений в контрабанде карьера Промеса может прекратиться

Адвокат по уголовному праву Вадим Мясников в комментарии для «СЭ» рассказал о последствиях, которые могут грозить нападающему «Спартака» Квинси Промесу после обвинений в контрабанде наркотиков.

«При предъявлении обвинений в контрабанде наркотических средств последствия могут быть самые серьезные. Не готов сказать, как относятся в Нидерландах к такому большому объему наркотиков, но думаю, что это карается достаточно сурово. Виза, на основании которой он находится в России, может не быть продлена, так как на территории своей страны он обвиняется в совершении преступления. Более того, Нидерланды могут потребовать его выдачи в качестве лица, привлеченного к ответственности.

Что будет с его карьерой? Если он действительно будет посажен, то карьера, я думаю, на этом прекратится», — сказал Мясников «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач.

(Валерия Яшвили)