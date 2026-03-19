«Ведомости»: бывшего судью ФИФА Стипиди обвиняют в посредничестве в подкупе арбитров матча в России

МВД предъявило обвинение бывшему арбитру ФИФА Павлу Стипиди, сообщают «Ведомости Спорт/РБ» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела. Экс-судья был задержан, после чего отпущен под подписку о невыезде.

По данным источника, речь идет о посредничестве в подкупе арбитров в матче с участием подмосковных «Химок». Стипиди инкриминируется часть 5 статьи 184 УК РФ (посредничество в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). По информации собеседников, он передавал деньги судьям, зная о противоправности действий, но не участвовал в организации самого влияния на ход встречи.

Ранее фигурантов подобных дел привлекали по части 4 той же статьи (взяточничество). Максимальное наказание по вменяемой Стипиди статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max