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Судейство

«Ведомости»: бывшего судью ФИФА Стипиди обвиняют в посредничестве в подкупе арбитров матча в России

Руслан Минаев

МВД предъявило обвинение бывшему арбитру ФИФА Павлу Стипиди, сообщают «Ведомости Спорт/РБ» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела. Экс-судья был задержан, после чего отпущен под подписку о невыезде.

По данным источника, речь идет о посредничестве в подкупе арбитров в матче с участием подмосковных «Химок». Стипиди инкриминируется часть 5 статьи 184 УК РФ (посредничество в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). По информации собеседников, он передавал деньги судьям, зная о противоправности действий, но не участвовал в организации самого влияния на ход встречи.

Ранее фигурантов подобных дел привлекали по части 4 той же статьи (взяточничество). Максимальное наказание по вменяемой Стипиди статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Судья Андрей Фисенко.Против судьи Фисенко возбудили дело. Его допросили по матчу «Алания» — «Химки» в Первой лиге в 2023-м

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Источник: Ведомости
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
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П
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 4
Маркиньос
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И К Ж
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