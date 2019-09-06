Адвокат Протасовицкого: «Александр в колонии в Брянской области. 10 сентября будут рассматривать его ходатайство об УДО»

Ходатайство Александра Протасовицкого, четвертого осужденного по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, об условно-досрочном освобождении (УДО) рассмотрят 10 сентября. Об этом «СЭ» сообщила адвокат Протасовицкого — Татьяна Прилипко.

— Александр находится в ИК-6 по Брянской области. 10 сентября будет рассматриваться его ходатайство об условно-досрочном освобождении, — сказала Прилипко.

— Какова вероятность, что Александра отпустят, как сегодня Кокориных и Мамаева?

— Вообще, решение суда по братьям Кокориным и Мамаеву закономерно, думаю, что таким же станет вердикт и по Протасовицкому. Впрочем, по закону у нас одно, а по понятиям может быть все, что угодно. У Александра прекрасная характеристика, он, по сути, самый невиновный из всех, но я не могу быть ни в чем уверена, пока 10-го не объявят решение.

— Тем не менее, братьев и Мамаева выпускают по УДО, какой смысл держать за решеткой четвертого фигуранта дела?

— Повторю — никогда не знаешь, как может повести себя государственный орган.

— Сам Александр знает, что его друзья вскоре выйдут на свободу?

— Пока нет, наверное, узнает завтра, когда его навестят родители. (Иван Торопцев)