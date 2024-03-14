Адвокат Промеса анонсировала новую информацию относительно задержания игрока

Адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса София Хоф отреагировала на запрос «СЭ» о ситуации с арестом нападающего красно-белых в Дубае.

— Насколько велики шансы Промеса вернуться в Россию?

— Следите за материалами на нашем сайте, — сказала Хоф «СЭ».

Ранее прокуратура подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.