Metaratings: Промес отказался уезжать из ОАЭ, несмотря на требование «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отказался покидать ОАЭ по требованию клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-белых настаивало, чтобы 32-летний голландец покинул страну до суда, но он отказался уезжать.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.