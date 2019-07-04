Адвокат: "Можно предположить, что Кокорина и Мамаева повезли в одну колонию"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вероятно, были этапированы в одну колонию. Такое мнение "СЭ" высказал адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы брата Кокорина – Кирилла.

– Их повезли, судя по всему, сегодня утром, – сказал Барик.

– В одну колонию повезли?

– Можно предположить, что в одну, с учетом того, что они вместе поехали.

– На УДО когда будете подавать?

– Преждевременно пока об этом говорить. У них право есть ходатайствовать, но еще рано. Пусть доедут сначала. Определимся, какое место, и там уже будем решать этот вопрос.

– Свидания возможны?

– Да после того, как срок карантина пройдет.

– Карантина?

– Когда заключенных приводят в новое учреждение, они неделю или две должны содержаться ограниченно от остальных лиц, отбывающих наказание, и свидания, насколько понимаю, не проводятся. Но могу ошибаться. (Арман Мкртчян)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Причина – две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.