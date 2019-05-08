Адвокат: "Кокорин и Мамаев смогут выезжать за границу после УДО, если разрешит ФСИН"

Адвокат Максим Пашков объяснил "СЭ", смогут ли нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покидать пределы территории Российской Федерации в случае, если им удастся воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение.

В среду, 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам. Адвокат Артур Рохлин разобрал для "СЭ" обвинительный приговор братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Смогут ли Кокорин и Мамаев в случае, если воспользуются условно-досрочным освобождением, покидать территорию России? - вопрос Пашкову.

- Все зависит от того, какие ограничения установит суд при УДО. В принципе, многое возможно по согласованию с ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний - Прим. "СЭ"). Если служба исполнения наказаний сочтет, что Кокорин и Мамаев могут выезжать за границу, то они будут выезжать за границу. Почему нет?

- Все то время, что Кокорин и Мамаев проведут до вынесения решения по апелляции, будет считаться как время, проведенное в СИЗО?

- Да, именно так. До того момента, пока приговор не вступит в силу, каждый их день в "Бутырке" будет считаться за полтора в колонии. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!