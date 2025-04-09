Адвокат Ефремова рассказал, когда актер может посетить матч «Спартака»

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, рассказал «СЭ», когда актер может посетить матч «Спартака».

«Все будет связано с состоянием здоровья. Да, он болельщик «Спартака», настоящий. Но пока нужно заниматься здоровьем. Как только оно поправится, он может посетить матч», — сказал Падалко «СЭ».

24 марта Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. 9 апреля он вышел на свободу.