Маркиньос готов сыграть за «Спартак» в матче против махачкалинского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Маркиньос сможет сыграть за команду в следующем туре чемпионата России.

Бразильский футболист готов выйти на поле в матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», который пройдет 11 апреля.

Маркиньос в игре 23-го тура против «Ростова» (3:0) был заменен в перерыве после подката прямой ногой в голень от полузащитника Алексея Сутормина, который был удален за этот фол.