Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фото со дня рождения в Дубае

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, сообщает Voetbalzone.

Ранее футболист в своих соцсетях опубликовал фото со дня рождения в Дубае. Поскольку между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, игрока «Спартака» могут депортировать, если нидерландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.

В мае 2023 года прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков. В июне он был признан виновным в своей стране в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Инцидент произошел летом 2020 года во время семейной ссоры.

32-летний форвард выступает за «Спартак» с 2021 года. Всего за московский клуб он провел 235 матчей, в которых отметился 114 голами и 59 результативными передачами.