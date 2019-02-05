Адвокат Александра Кокорина прокомментировал открытое письмо футболиста

Позиция, которую нападающий "Зенита" Александр Кокорин изложил в открытом письме, декларируется им на каждом заседании – футболист признает свою вину, но только в той части, "которая разумна". Об этом "СЭ" заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.

Во вторник в сети появилось открытое письмо Кокорина, в котором игрок принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу.

Напомним, что следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении с 8 февраля до 8 апреля арестов Александра, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого. Сейчас они находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

– Видел это письмо, – сказал Ромашов. – Вроде как, он написал кому-то из своих болельщиков, который его поддерживает.

– Вы с ним обсуждали это?

– Я с ним это письмо не обсуждал, но, насколько мне известно, он сам его написал кому-то из тех, с кем постоянно состоит в переписке. Не знаю точно, кому.

– Это письмо повлияет на завтрашнее заседание?

– Эта позиция в каждом заседании декларируется. Он везде признает вину в той части, которая разумна. Вину в причинении побоев Соловчуку не признает, и собственно это ничем не подтверждается, кроме ложных показаний самого Соловчука. Вину по причинению повреждений Паку Саша признает, но не признает вину в хулиганстве. Это постоянно до всех доводится. Он уже перед Паком публично извинялся. Понимаете, у нас в деле нет гражданских исков. Как загладить ущерб, если сами потерпевшие этого ущерба не видят? Имеется в виду в материальном выражении. Кокорин постоянно публично высказывает свою позицию. Не знаю, как суд это воспримет. (Арман Мкртчян)