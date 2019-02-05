Адвокат Александра Кокорина: "Потерпевшие затягивают ознакомление с материалами дела"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал "СЭ" о нарушениях потерпевшими сроков ознакомления с материалами дела.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении с 8 февраля до 8 апреля арестов Александра, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого. Сейчас они находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

– Мы усмотрели очень интересный момент в деле. У нас потерпевшие фактически забрали половину срока содержания под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела, – сказал Ромашов. – Причем реально они знакомились с делом где-то дней десять, но в итоге у них на это ушло больше месяца. Вот это суд должен учесть. Как я раньше говорил, они ссылались на свою занятость. И на этом основании человек удерживается под стражей.

А чтобы участвовать в каком-то движении дела, потерпевшие заняты, у них непонятные препятствия. Причем заняты все восемь человек – это пять адвокатов и трое потерпевших. Я считаю, что это нарушение статьи 6 УПК РФ "О разумности сроков уголовного судопроизводства". (Арман Мкртчян)

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