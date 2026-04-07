Тарпищев ответил Аршавину на слова о «Спартаке»: «Пусть посмотрит, у кого больше болельщиков»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина.

Ранее Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что не считает «Спартак» топ-клубом. По его мнению, команда показала чемпионский футбол один раз за 20 лет.

«Пусть посмотрит, что болельщиков у «Спартака» больше, чем у кого-либо. Значит, позиция Аршавина не соответствует действительности», — сказал Тарпищев «СЭ».