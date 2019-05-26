Русская девушка Луиза Адриану: "Я не разрушала семью"

Екатерина Дорожко, девушка форварда "Спартака" Луиза Адриану, ответила на вопросы подписчиков в сториз своего Инстаграма. Ранее футболист подарил ей автомобиль Porsche на 22-й день рождения.

- Ты просила Луиза подарить "Порш" или это его иницатива?

- Я никогда ничего не прошу. Когда мужчина любит, он сам все делает.

- Я не разрушала семью. Не влезала в отношения. Мы познакомились тогда, когда оба были свободны.

- Ты считаешь нормальным для русской девушки встречаться с негром?

- Вот удиляют такие сообщения. Можно я вам задам грубый вопрос?! В каком дворе вас воспитывали? Я не разделяю людей по цвету кожи.

- Машину на вас оформили?

- Вас правда это волнует? Да, на меня.

- После замужества будешь менять фамилию?

- Двойную сделаю.

У 32-летнего Луиза Адриану трое детей от жены Камилы: дочь Алисия и сыновья Жуан Луис и Жуан Адриану.

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