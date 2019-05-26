Русская девушка Луиза Адриану: "Я не разрушала семью"

Екатерина Дорожко, девушка форварда "Спартака" Луиза Адриану, ответила на вопросы подписчиков в сториз своего Инстаграма. Ранее футболист подарил ей автомобиль Porsche на 22-й день рождения.
- Ты просила Луиза подарить "Порш" или это его иницатива?
- Я никогда ничего не прошу. Когда мужчина любит, он сам все делает.
- Я не разрушала семью. Не влезала в отношения. Мы познакомились тогда, когда оба были свободны.
- Ты считаешь нормальным для русской девушки встречаться с негром?
- Вот удиляют такие сообщения. Можно я вам задам грубый вопрос?! В каком дворе вас воспитывали? Я не разделяю людей по цвету кожи.
- Машину на вас оформили?
- Вас правда это волнует? Да, на меня.
22 года! С Днём рождения, Катюша Дорожко 🤪 Спасибо моей маме и папе за то, что я появилась в огромной любви, за самое лучшее детство, за их воспитание, за то, что я всегда остаюсь честна перед собой! Я благодарю моих друзей, вы занимаете в моем сердце отдельное место! Самый мой главный подарочек @luizadrianinho мы встретились в тот момент, когда очень нужны были друг другу. Спасибо за бесконечную заботу и любовь! Ты особенный человек. И я тебя очень люблю. Хочу пожелать нам, что бы наши общие желания и мечты сбывались. Моим родным,близким и друзьям здоровья и жить всегда в гармонии ❤️
- После замужества будешь менять фамилию?
- Двойную сделаю.
У 32-летнего Луиза Адриану трое детей от жены Камилы: дочь Алисия и сыновья Жуан Луис и Жуан Адриану.
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