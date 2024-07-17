Главный тренер «Ахмата»: «Хотелось, чтобы Галицкий выиграл трофей»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» заявил, что в золотой гонке РПЛ прошлого сезона переживал за «Краснодар».
— После сезона поняли, что, победив «Краснодар», возможно, лишили «быков» золотых очков?
— Да, к сожалению, такие мысли меня тоже посещали. После победы над ЦСКА сказал футболистам: «Ребята, самый сложный для нас матч будет сейчас против «Сочи» («Ахмат победил — 1:0. — Прим. «СЭ»). Предстоит вязкая игра. Но если одержим победу, увидите: нас должно будет прорвать в игре с Нижним (5:1). А дальше наступит самое интересное. Мы еще поедем в Краснодар (1:0) и сделаем «Зенит» чемпионом».
— Ничего себе!
— Да. Не знаю почему, но я произнес эту фразу. И она оказалась пророческой.
— А почему вы сейчас сказали: «К сожалению, такие мысли меня посещали»?
— Я не имею ничего против Питера, «Зенита». Но, думаю, для РПЛ было бы хорошо, если бы в минувшем сезоне сменился чемпион. Тем более интрига сохранялась до последнего тура. Сергей Галицкий вложил в «Краснодар» средства и душу, очень многое сделал для клуба. И мне по-человечески хотелось, чтобы он наконец-то взял титул. Как говорится, за все эти годы получил бы свой дивиденд. Но...
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, отстав от победителя на одно очко. «Динамо» расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -