Адиев — о пяти победах «Ахмата» подряд: «Точно не горжусь этой серией»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, как его команда весной выдала серию из пяти побед.
— Главный секрет серии из пяти побед подряд?
— Какой-то одной причины нет. Удалось создать единый коллектив, сформировать правильный микроклимат в раздевалке. Люди объединились вокруг идеи тренерского штаба. Может быть, это прозвучит шаблонно, но коллективизм всегда даст тебе определенный результат. Нужно, чтобы все смотрели в одном направлении. Если ребята верят в твои принципы, работают на эмоциональном порыве, это рано или поздно окупится. Я точно не горжусь этой серией. Не гонюсь за регалиями. Если на меня возложена ответственность, то стараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие людей. А когда ты требователен к себе, то такие же требования предъявляешь и к своим футболистам. Доволен тем, что не вписал свое имя в историю «Ахмата» как тренер, при котором команда вылетела в первый дивизион. А пять побед... Если бы выиграли меньше матчей, но остались в РПЛ, я тоже был бы удовлетворен. (Улыбается.)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -