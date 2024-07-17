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Сегодня, 12:30

Адиев — о пяти победах «Ахмата» подряд: «Точно не горжусь этой серией»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, как его команда весной выдала серию из пяти побед.

— Главный секрет серии из пяти побед подряд?

— Какой-то одной причины нет. Удалось создать единый коллектив, сформировать правильный микроклимат в раздевалке. Люди объединились вокруг идеи тренерского штаба. Может быть, это прозвучит шаблонно, но коллективизм всегда даст тебе определенный результат. Нужно, чтобы все смотрели в одном направлении. Если ребята верят в твои принципы, работают на эмоциональном порыве, это рано или поздно окупится. Я точно не горжусь этой серией. Не гонюсь за регалиями. Если на меня возложена ответственность, то стараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие людей. А когда ты требователен к себе, то такие же требования предъявляешь и к своим футболистам. Доволен тем, что не вписал свое имя в историю «Ахмата» как тренер, при котором команда вылетела в первый дивизион. А пять побед... Если бы выиграли меньше матчей, но остались в РПЛ, я тоже был бы удовлетворен. (Улыбается.)

Магомед Адиев. «После победы над ЦСКА сказал игрокам: «Мы еще сделаем «Зенит» чемпионом». Интервью главного тренера «Ахмата» Адиева

Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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